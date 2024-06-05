Даванков напомнил Делимханову о «светской России» из-за хиджабов в школах

В ответ на критику депутата Адама Делимханова своего законопроекта о запрете ношения скрывающей лицо религиозной одежды, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что он уважает все религии, но предложение было разработано на основе обращений от граждан. Об этом пишет РБК.

Парламентарий указал на важность мнения родителей, особенно в контексте секулярного образования, отраженного в Конституции. Даванков отметил разницу между хиджабами и никабами, подчеркнув, что его законопроект направлен на запрет никабов из соображений безопасности.

В рамках дискуссии Даванков также упомянул позицию Верховного суда от 2015 года относительно запретов в школах из-за светского образования в России. Он выразил уважение к культуре регионов, где ношение хиджабов является частью традиций.

Даванков подчеркнул, что законопроект не касается религии или национальности, а предоставляет возможность устанавливать ограничения на уровне регионов или школ по усмотрению их руководства.

Делимханов в свою очередь подчеркнул многонациональный и многоконфессиональный характер России, где поддерживаются религиозные традиции. Он выразил недовольство идеей запрета ношения религиозной одежды, указав на противоречие с Конституцией и возможность раскола общества.

Ранее МИД РФ прокомментировал отношение талибов (организация запрещена в России) к женщинам.