В Госдуме обсудят приостановку участия постоянной делегации в ПА ОБСЕ

На пленарном заседании Госдумы РФ 13 февраля планируется рассмотреть направленное парламентам стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обращение о приостановке участия постоянной делегации российских депутатов в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом со ссылкой на опубликованную в думской базе данных повестку заседание сообщает ТАСС.

В документе упомянут проект постановления Государственной думы «Об обращении к парламентам государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о приостановке участия постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Докладчиками при обсуждении выступят заместитель председателя Госдумы, глава постоянной делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой и руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Россия не планирует приглашать наблюдателей ПА ОБСЕ на выборы президента.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.