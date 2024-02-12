В Абхазии отказались подписывать соглашение с Росгвардией о правопорядке

МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией по вопросу обеспечения безопасности в стране. Об этом заявил министр внутренних дел республики Роберт Киут в Telegram-канале ведомства.

Киут пояснил, что законы Абхазии не позволяют обеспечивать правопорядок в государстве силовым структурам других государств.

«В нашем ведомстве, как и во всем руководстве страны, нет людей, готовых действовать и осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам Абхазского государства либо в ущерб интересам наших граждан», — заявил министр, добавив при этом, что разделяет беспокойство граждан относительно гарантий безопасности в стране.

Киут подчеркнул, что у Сухума достаточно личного состава для обеспечения правопорядка на территории республики. По его словам, отказ от подписания соглашения не помешает Росгвардии и МВД взаимодействовать для повышения квалификации абхазских полицейских.

До этого кандидат в премьеры Грузии заявил о намерении вернуть Абхазию.

Ранее сообщалось, что в Абхазии из-за энергодефицита начнут отключать электричество.