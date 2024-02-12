Стало известно о нелестном высказывании Байдена о Нетаньяху

Президент США Джо Байден считает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «препятствием» для перехода Израиля к следующей фазе военной операции в секторе Газа с целью минимизировать потери среди гражданского населения анклава. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Байден выразил свое разочарование в недавних частных беседах, некоторые из них были со спонсорами предвыборной кампании, по поводу своей неспособности убедить Израиль изменить свою военную тактику в секторе Газа, и он назвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху главным препятствием», - говорится в сообщении телеканала.

По данным источников телеканала, президент США также считает, что с Нетаньяху фактически невозможно иметь дело.

Как отмечает NBC, в нескольких недавних конфиденциальных разговорах Байден говорил о Нетаньяху как об «этом парне» и «засранце».

До этого Байден в беседе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль не должен начинать операцию в Рафахе, пока не обеспечит безопасность местных жителей.

Ранее Нетаньяху сообщил о намерении Израиля сохранить постоянный контроль над Газой.