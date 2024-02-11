Нетаньяху заявил о намерении Израиля сохранить постоянный контроль над Газой

Израиль собирается на постоянной основе сохранить за собой контроль в сфере безопасности на всей территории сектора Газа. Об этом снова заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС, ссылаясь на его канцелярию.

По его словам, достижения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «очень и очень впечатляют». Как отметил глава кабмина Израиля, его страна находится «на пути к победе».

«Это потребует еще некоторого времени, как было верно сказано, но, вопреки тому, что говорится, это не займет годы. Она на расстоянии вытянутой руки. Это трудная битва, но битва, в которой мы побеждаем», — сказал премьер на правительственном совещании, прошедшем на одной из армейских военных баз при участии начальника генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви и некоторых других командиров.

Он заявил, что израильская сторона намерена добиться демилитаризации сектора Газа.

«Это требует нашего контроля за безопасностью и нашей полной ответственности на всей территории к западу от реки Иордан, включая сектор Газа», — продолжил Нетаньяху.

Как считает премьер, израильскому контролю над этой территорией «в обозримом будущем нет альтернативы».

«Это означает, что контроль за безопасностью всегда будет за нами, и если это потребует присутствия внутри (сектора Газа), значит, будет присутствие внутри», — пояснил он.

Глава кабмина Израиля добавил, что контроль за безопасностью в палестинском анклаве должен подразумевать свободу действий ЦАХАЛ на вверенной территории.

До этого Нетаньяху сообщил о планах закончить операцию на юге сектора Газа к 10 марта.

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