Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху заявил о намерении Израиля сохранить постоянный контроль над Газой

Премьер Нетаньяху: Израиль cобирается сохранить постоянный контроль над Газой

close
100%
Israeli Prime Minister/Global Look Press

Израиль собирается на постоянной основе сохранить за собой контроль в сфере безопасности на всей территории сектора Газа. Об этом снова заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС, ссылаясь на его канцелярию.

По его словам, достижения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «очень и очень впечатляют». Как отметил глава кабмина Израиля, его страна находится «на пути к победе».

«Это потребует еще некоторого времени, как было верно сказано, но, вопреки тому, что говорится, это не займет годы. Она на расстоянии вытянутой руки. Это трудная битва, но битва, в которой мы побеждаем», — сказал премьер на правительственном совещании, прошедшем на одной из армейских военных баз при участии начальника генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви и некоторых других командиров.

Он заявил, что израильская сторона намерена добиться демилитаризации сектора Газа.

«Это требует нашего контроля за безопасностью и нашей полной ответственности на всей территории к западу от реки Иордан, включая сектор Газа», — продолжил Нетаньяху.

Как считает премьер, израильскому контролю над этой территорией «в обозримом будущем нет альтернативы».

«Это означает, что контроль за безопасностью всегда будет за нами, и если это потребует присутствия внутри (сектора Газа), значит, будет присутствие внутри», — пояснил он.

Глава кабмина Израиля добавил, что контроль за безопасностью в палестинском анклаве должен подразумевать свободу действий ЦАХАЛ на вверенной территории.

До этого Нетаньяху сообщил о планах закончить операцию на юге сектора Газа к 10 марта.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами