Путин заявил, что наметилось снижение инфляции

Инфляция в России в годовом выражении на конец января составила 7,2%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания, посвященного экономическим вопросам, передает ТАСС.

Глава российского государства обратил внимание на тенденцию к сокращению этого показателя, поручив экономическому блоку уделить этому внимание.

«Особое влияние нужно уделить инфляции, ее сдерживанию», — сказал он.

Путин подчеркнул, что по итогам 2023 года потребительские цены выросли на 7,4%.

«То есть наметилось снижение инфляции», — отметил президент.

Российский лидер также отметил «действия правительства и Банка России» в борьбе с повышением цен.

До этого Центральный банк РФ сообщил, что в декабре 2023 года и январе 2024-го текущие темпы роста потребительских цен в России заметно замедлились, тем не менее они по-прежнему существенно превышают порог в 4% в годовом исчислении.

Ранее аналитик назвал предел ослабления курса рубля в 2024 году.