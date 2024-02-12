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В США заявили, что Путин «в полном восторге» после слов Трампа о НАТО

Конгрессмен Шиф: Путин в полном восторге от заявлений Трампа про НАТО

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Член палаты представителей конгресса США — демократ Адам Шифф — раскритиковал кандидата на пост главы государства Дональда Трампа из-за заявлений о поощрении потенциальных атак России на страны НАТО. По его словам, российский президент Владимир Путин «в полном восторге» от высказываний республиканца, передает The Hill.

«О, Путин, должно быть, в полном восторге», — заявил Шифф.

По мнению конгрессмена, ситуация для российского президента на международной арене «складывается не очень хорошо», поскольку у границ страны укрепляется НАТО.

«И тут приходит Дональд Трамп, чтобы вырвать поражение России из тисков победы США и их союзников по НАТО», — сказал Шифф.

До этого бывший американский президент Дональд Трамп в ходе митинга в Южной Каролине сообщил о планах поощрять потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России.

По его словам, причиной такого отношения стало невыполнение Североатлантическим альянсом своих финансовых обязательств в рамках военно-политического блока.

Ранее Байден после слов Трампа о НАТО подчеркнул необходимость поддержки американских союзников.

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