В США заявили, что Путин «в полном восторге» после слов Трампа о НАТО

Член палаты представителей конгресса США — демократ Адам Шифф — раскритиковал кандидата на пост главы государства Дональда Трампа из-за заявлений о поощрении потенциальных атак России на страны НАТО. По его словам, российский президент Владимир Путин «в полном восторге» от высказываний республиканца, передает The Hill.

«О, Путин, должно быть, в полном восторге», — заявил Шифф.

По мнению конгрессмена, ситуация для российского президента на международной арене «складывается не очень хорошо», поскольку у границ страны укрепляется НАТО.

«И тут приходит Дональд Трамп, чтобы вырвать поражение России из тисков победы США и их союзников по НАТО», — сказал Шифф.

До этого бывший американский президент Дональд Трамп в ходе митинга в Южной Каролине сообщил о планах поощрять потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России.

По его словам, причиной такого отношения стало невыполнение Североатлантическим альянсом своих финансовых обязательств в рамках военно-политического блока.

Ранее Байден после слов Трампа о НАТО подчеркнул необходимость поддержки американских союзников.