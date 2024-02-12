Байден после слов Трампа о НАТО подчеркнул необходимость поддержки американских союзников

Президент США Джо Байден на фоне заявления экс-главы американского государства Дональда Трампа об отказе помогать НАТО в случае гипотетического нападения России высказался о необходимости поддержки союзников Вашингтона. Об этом со ссылкой на пресс-службу предвыборного штаба Трампа сообщает ТАСС.

Байден назвал «ужасным и опасным» заявление Трампа, при этом отметив, что считает предсказуемой подобную риторику со стороны республиканцев. По словам президента, в США в ноябре решается вопрос свободы и демократии, и он добивается своего переизбрания для того, чтобы они выстояли.

Глава государства подчеркнул, что лидерство США на мировой арене и поддержка союзников является ключевым для обеспечения безопасности американцев внутри страны. Байден заявил, что Трамп признался в том, что готов бросить американских союзников в случае «нападения России».

Возмущение Байдена высказываниями Трампа разделил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он назвал «безрассудными» слова Трампа о НАТО, добавив, что они служат лишь интересам президента России Владимира Путина.

В свою очередь сенатор-республиканец Марко Рубио заявил в воскресенье, что у него нет никакого беспокойства по поводу комментариев экс-президента о НАТО. По словам Рубио, такими высказываниями Трамп лишь хотел привлечь внимание к проблеме недостаточных оборонных расходов стран Североатлантического альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Трамп своими словами подверг риску союзников по блоку.

11 февраля бывший американский президент Дональд Трамп в ходе митинга в Южной Каролине сообщил о планах поощрять потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.