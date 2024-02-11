Клинтон рассказала о проблеме Белого дома

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что в Белом доме признали проблемой преклонный возраст и постоянные оговорки президента США Джо Байдена. Слова Клинтон приводит телеканал Fox News.

«Я постоянно разговаривала с людьми в Белом доме, и вы знаете, они знают, что это проблема, но, как я люблю говорить, «послушайте, это законная проблема»», - заявила Клинтон.

При этом бывший госсекретарь добавила, что все равно поддержит Байдена на выборах из-за его «заслуг». «Я думаю, что он проделал действительно хорошую работу на посту президента», - утверждает Клинтон.

Клинтон предложила президенту больше «сосредоточиться на мудрости», которую он приобрел с годами, и «пошутить» над своим возрастом.

До этого Активисты попытались сорвать выступление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете, назвав ее «военным преступником». После этого охрана вывела мужчину из зала. При этом он выкрикивал лозунг «Свободу Палестине». Клинтон в ответ на это сказала, что «крики не решают проблем».

Ранее Клинтон назвала Такера Карлсона «полезным идиотом» после его интервью с Путиным.