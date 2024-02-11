Экс-разведчик США Скотт Риттер раскритиковал бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон, назвав ее «идиоткой», после ее слов о журналисте Такере Карлсоне, которого она также назвала «идиотом». Об этом Риттер сообщил каналу на You Tube Judging Freedom.

«Идиот, называющий кого-то другого полезным идиотом, — это сама ирония», — подчеркнул Риттер.

По его словам, разница между Карлсоном и Клинтон в том, что в последней «нет ничего полезного». Бывший разведчик подчеркнул тот факт, что ни госсекретарю США Энтони Блинкену, ни президенту США Джо Байдену, ни самой Клинтон не удалось сделать то, что в конечном счете сделал Такер Карлсон.

Журналист, по мнению Риттера, стал настоящим дипломатом, выслушав позицию президента России Владимира Путина.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Шеремет заявил, что реакция федерального канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону является чушью.

Шольц в рамках встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что интервью Путина Карлсону является смехотворным.

Ранее Борис Джонсон обрушился на Карлсона из-за интервью с Путиным.