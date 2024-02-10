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Борис Джонсон обрушился на Карлсона из-за интервью с Путиным

Борис Джонсон: Карлсон предал зрителей по всему миру после интервью с Путиным

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President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обрушился с критикой на американского журналиста Такера Карлсона после его интервью с Владимиром Путиным. В публикации для Daily Mail он заявил, что Карлсон предал своих зрителей по всему миру.

«Во всем мире люди смотрят это нелепое интервью с Владимиром Путиным, которое провел Такер Карлсон, и мы не должны поддаваться этой ткани лжи…» — написал Джонсон.

По его словам, американский журналист не задавал жестких вопросов российскому лидеру и вел себя как фанат Путина, «тупоголово» приняв его точку зрения.

Как считает экс-премьер, Карлсон «заискивал и хохотал», и «у него отвисала челюсть от счастья», поскольку ему удалось заполучить «сенсацию». По мнению Джонсона, американский журналист предал своих зрителей по всему миру.

В ночь на 9 февраля на сайте Карлсона появилось двухчасовое интервью с Путиным, которое затем было опубликовано в аккаунте экс-ведущего Fox News в социальной сети X (бывший Twitter). Спустя 23 часа после публикации запись посмотрели более 150 млн человек.

Ранее Захарова назвала истерикой реакцию США на интервью Карлсона с Путиным.

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