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В сенате США пройдут дебаты по выделению помощи Украине и Израилю

Сенат США проведет дебаты по закону о помощи Украине, Израилю и Тайваню

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J. Scott Applewhite/AP

Сенат США проголосовал за проведение дебатов по законопроекту по выделению помощи Украине, Израилю, и Тайваню. Мероприятие транслировал телеканал C-Span.

За начало дебатов по законопроекту о выделении помощи третьим странам проголосовало достаточное количество законодателей. На рассмотрение был вынесен вопрос об обсуждении инициативы о поставках Украине, Израилю и Тайваню без учета ассигнований для охраны южной границы Соединенных Штатов, отмечается в трансляции.

До этого сенатор США от Республиканской партии Рэнд Пол назвал «возмутительным» законопроект об иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню без учета положений о безопасности южной границы. Он напомнил, что на южной границе США складывается «чрезвычайная ситуация».

В январе Байден провел встречу с лидерами сената и палаты представителей конгресса, чтобы обсудить с ними свои запросы в области национальной безопасности, которые включают помощь Украине и Израилю.

Ранее Белый дом нашел «план Б» на фоне провала законопроекта по Украине и границе.

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