Белый дом нашел «план Б» на фоне провала законопроекта по Украине и границе

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривает возможность принятия односторонних мер против мигрантов на южной границе США на фоне того, как американский сенат отверг компромиссный пакетный законопроект, касающийся предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на юге. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«По словам двух американских чиновников, администрация Байдена рассматривает возможность принятия исполнительных мер по сдерживанию нелегальной миграции на южной границе... Рассматриваемые односторонние меры могут расстроить некоторых прогрессистов в Конгрессе», — говорится в сообщении телеканала.

Планы говорят о том, что Белый дом хочет принять меры до того, как количество мигрантов на границе снова вырастет.

По словам источников, эти планы находятся на рассмотрении уже несколько месяцев. В декабре количество незаконных пересечений границы на юге побило рекорды — более 10 000 в день.

До этого американский сенат во время процедурного голосования отверг компромиссный пакетный законопроект, касающийся предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на границе США с Мексикой.

Законопроект предусматривал выделение более $118 млрд в качестве дополнительных бюджетных ассигнований. На помощь Украине предполагалось направить $60,06 млрд, $14,1 млрд выделялось Израилю. На обеспечение мер контроля на южной границе США планировалось выделить $20,23 млрд.

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