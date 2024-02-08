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Белый дом нашел «план Б» на фоне провала законопроекта по Украине и границе

NBC: Белый дом намерен принять односторонние меры на границе против мигрантов

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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривает возможность принятия односторонних мер против мигрантов на южной границе США на фоне того, как американский сенат отверг компромиссный пакетный законопроект, касающийся предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на юге. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«По словам двух американских чиновников, администрация Байдена рассматривает возможность принятия исполнительных мер по сдерживанию нелегальной миграции на южной границе... Рассматриваемые односторонние меры могут расстроить некоторых прогрессистов в Конгрессе», — говорится в сообщении телеканала.

Планы говорят о том, что Белый дом хочет принять меры до того, как количество мигрантов на границе снова вырастет.
По словам источников, эти планы находятся на рассмотрении уже несколько месяцев. В декабре количество незаконных пересечений границы на юге побило рекорды — более 10 000 в день.

До этого американский сенат во время процедурного голосования отверг компромиссный пакетный законопроект, касающийся предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на границе США с Мексикой.

Законопроект предусматривал выделение более $118 млрд в качестве дополнительных бюджетных ассигнований. На помощь Украине предполагалось направить $60,06 млрд, $14,1 млрд выделялось Израилю. На обеспечение мер контроля на южной границе США планировалось выделить $20,23 млрд.

Ранее Кулеба сравнил ситуацию по выделению помощи Украине от США с детективом.

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