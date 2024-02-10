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Турция выступит на процессе в Международном суде ООН против Израиля

Haber Global: Турция выступит в суде ООН по делу Израиля в 26 февраля

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Shutterstock

Турция 26 февраля выступит в Международном суде Организации Объединенных Наций (ООН) на процессе против Израиля. Об этом сообщает Haber Global.

По информации источника, выступление коснется «правовые последствия действий Израиля на оккупированных территориях Палестины». Кто представит Турцию в суде, не уточняется.

4 февраля газета Sabah сообщила, что Турция готова выступить в роли гаранта безопасности для Палестины, используя «политическое и военное присутствие» в регионе.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил, что конфликт в Газе, который на данный момент не находит решения, способен спровоцировать новые конфликты, что сейчас и происходит.

Он призвал мировое сообщество поддержать усилия к постоянному прекращению огня на территории палестинского анклава, отметив, что ряд государств поддержали действия Израиля в борьбе с ХАМАС.

10 февраля стало известно, что шеф ЦРУ отправится в Египет на переговоры по заложникам ХАМАС.

Ранее армия Израиля совершила воздушную атаку на сирийскую столичную провинцию Дамаск.

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