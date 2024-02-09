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Министр обороны Польши оценил слова Путина о вводе войск при нападении на РФ

Глава МО Польши не поверил словам Путина об условиях ввода войск РФ в страну

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Министр национальной обороны Польши и вице-премьер страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что слова Владимира Путина по поводу ввода российских войск на территорию страны не вызывают доверия и не усыпят бдительность. Так он прокомментировал агентству PAP слова Путина о том, что Россия может ввести свои войска в Польшу, только если она сама нападет на РФ.

«Эти слова не заслуживают никакого доверия. Польша должна выполнять свои обязанности как государство – член НАТО и Европейского союза. Польша и ее власти имеют свои обязательства, прежде всего перед гражданами», — заявил Косиняк-Камыш.

Он призвал быть готовыми к «различным ситуациям». По его словам, «ничто не может усыпить нашу бдительность, и такие слова не вызывают этого, а наоборот».

До этого президент России заявил, что НАТО пытается запугать население стран-участниц мнимой российской угрозой лишь для того, чтобы «выбить побольше денег из налогоплательщиков» для противостояния с РФ на Украине. По мнению президента, цель этих запугиваний состоит в том, чтобы как можно сильнее ослабить Россию.

Ранее Путин раскрыл, под чьим нажимом голосуют члены НАТО.

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