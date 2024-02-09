Путин раскрыл, под чьим нажимом голосуют члены НАТО

Члены Североатлантического альянса послушно голосуют под нажимом американских властей, даже если это им не нравится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Руководство США «нажало» — и все члены НАТО послушно голосуют, даже если им чего-то не нравится», — сказал российский лидер.

Он обратил внимание, что это в том числе касается и ситуации на Украине.

Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит американского журналиста в российскую столицу, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы. Число просмотров интервью президента РФ в Х превысило 80 млн.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об источниках президента по истории. По его словам, Путин досконально предпочитает изучать исторические документы «именно в первоисточнике».

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.