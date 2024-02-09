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В Еврокомиссии смотрели интервью Путина Карлсону

Представитель ЕС: в Еврокомиссии смотрели интервью Путина Такеру Карлсону

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В Еврокомиссии (ЕК) смотрели интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали, передает ТАСС.

Она отметила, что в ЕК сожалеют, что российскому лидеру предоставили «платформу для распространения пропаганды».

«Мы ничего нового не увидели в интервью, он повторил всю ложь и манипуляции», — сообщила Массрали.

До этого американист Константин Блохин заявил, что по возвращении в США после интервью с президентом России Владимиром Путиным Такер Карлсон может столкнуться с прессингом. Он напомнил, что журналиста уже назвали «кремлевским агентом» и «шпионом». Кроме того, недоброжелатели предлагают запретить ему въезд в страну.

По мнению политолога, Карлсону удалось занять важное место в информационном пространстве. Журналист смог донести правду до граждан США, которые по объективным причинам не получали достоверных данных, добавил эксперт.

Ранее американская газета посоветовала гражданам США не смотреть интервью Путина Карлсону.

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