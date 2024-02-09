Стало известно, кто будет командовать сухопутными войсками Украины

Новым командующим сухопутных войск Украины станет заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк после перехода Александра Сырского с этого поста в должность нового главкома ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на осведомленные источники.

«Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского станет заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. Об этом ZN.UA стало известно от собственных источников в минобороны», — говорится в сообщении издания.

До этого новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем первом обращении заявил, что реализует цели экс-главкома Валерия Залужного в конфликте с Россией.

Он обратил внимание, что это прежде всего четкое планирование действий всех органов военного управления, с учетом потребностей фронта в новейшем вооружении, которое украинская армия получает от западных партнеров.

Ранее Залужному и Буданову присвоили звание Героя Украины.