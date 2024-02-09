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Залужному и Буданову присвоили звание Героя Украины

Зеленский издал указы о присвоении звания героя Украины Залужному и Буданову

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Владимир Зеленский издал указы о присвоении звания Героя Украины уволенному главкому Вооруженных сил (ВСУ) Валерию Залужному и руководителю Главного управления разведки Министерства обороны Кириллу Буданову. Документы появились на сайте президента Украины.

8 февраля Зеленский сменил Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского. Сообщалось, что Залужному предложили должность посла Украины в Великобритании, однако тот отказался.

Зеленский также сообщал, что обсудил с Залужным грядущие обновления в ВСУ.

Политолог Юрий Кот заявил, что после отставки Валерия Залужного на Украине может произойти госпереворот. Он напомнил, что Залужный является ставленником США. Вашингтон, по мнению эксперта, подозрительно легко смирился с увольнением своего человека.

Ранее в Кремле прокомментировали отставку Залужного.

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