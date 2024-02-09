Путин рассказал о свободе Зеленского вести переговоры с РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский имеет свободу вести переговоры с РФ. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это», — сказал он.

По его словам, Зеленский «пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру».

«Он об этом и говорил, он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом», — отметил глава государства.

На брифинге для журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада на интервью Путина Карлсону. По его словам, «никакой истерики и паники» в Кремле не видят. Песков подчеркнул, что Карлсон заранее не присылал вопросы пресс-службе Кремля. Он отметил, что в Кремле получили десятки запросов на интервью с Путиным.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.