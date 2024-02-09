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Интервью Путина Карлсону набрало более 60 млн просмотров в соцсети Х

Число просмотров интервью Карлсона с Путиным в соцсети X превысило 60 млн

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Публикация Такера Карлсона с интервью с президентом РФ Владимиром Путиным уже набрала более 60,3 млн просмотров примерно за семь часов после размещения в X (ранее Twitter). Интервью опубликовано на сайте американского журналиста.

Количество репостов превысило 176 тыс., «нравится» поставили уже более 541 тыс. пользователей.

Одновременно число просмотров беседы с российским лидером на YouTube-канале Карлсона превысило 2,4 млн. Интервью заняло третье место в разделе трендов видеосервиса.

До этого число просмотров интервью президента РФ в Х превысило 50 млн.

Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит американского журналиста в российскую столицу, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы. Американский журналист получил от российского лидера копии документов по русско-украинским отношениям XVII века.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.

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