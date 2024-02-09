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Байден не нашел удачных альтернатив своей кандидатуре на пост президента

Байден назвал себя самым квалифицированным в США для поста президента

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что является самым подготовленным человеком в стране для своего поста. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме.

Американскому лидеру один из журналистов задал вопрос, почему именно он должен быть кандидатом от демократов на высший государственный пост в США. Байден ответил, что он «самый квалифицированный человек в этой стране, чтобы быть президентом и закончить работу, которую начал».

Джо Байден выступил с не анонсированным ранее обращением к нации. Темой выступления стала публикация доклада спецпрокурора Роберта Хура о том, как американский лидер обращается с секретными документами.

Байден довольно резко высказался о заявлениях Хура из-за той части отчета, где его назвали «пожилым человеком с проблемами с памятью». Глава государства заявил, что он пожилой мужчина с благими намерениями, и знает что делает. Более того, Байден заявил, что именно он снова «поставил США на ноги».

Ранее штаб Трампа осудил решение спецпрокурора по Байдену.

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