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В Британии усомнились, что увольнение Залужного поможет Украине

The Guaridan: неясно, как увольнение Залужного улучшит положение Украины

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V_Zelenskiy_official/Telegram

Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного понятно с политической точки зрения, однако неясно, как оно может улучшить слабеющие позиции Киева на поле боя. Об этом пишет The Guardian.

Как следует из текста, Залужный потерял доверие Зеленского, который стал видеть в военном политическую угрозу. Отказавшись добровольно покинуть пост, Залужный «создал невыносимую ситуацию в верхах».

В то же время выбор генерал-полковника Александра Сырского на должность главкома ВСУ не воспринимается «как радикальный отход», поскольку он близок к Зеленскому и отвечал за оборону Киева, пишет The Guardian.

«Но не существует очевидной альтернативной военной стратегии, когда главная проблема Украины заключается в том, чтобы убедить республиканцев США разблокировать военную помощь», — следует из текста.

На поле боя Украине не хватает ряда критически важных боеприпасов, особенно артиллерийских. Россия выпускает примерно 10 000 снарядов в день, в пять раз больше, чем Украина, и пока проблемы промышленного производства не будут решены, Киев, скорее всего, будет обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает себя, подытоживают авторы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в видео, размещенном в его Telegram-канале, перечислил требования к новому главнокомандующему ВСУ.

Ранее Медведев заявил, что испытывает к новому главкому ВСУ Сырскому омерзение.

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