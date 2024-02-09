Медведев заявил, что испытывает к новому главкому ВСУ Сырскому омерзение

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что испытывает к новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому омерзение как к «бандеровскому предателю». Об этом политик написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, биография нового главкома украинской армии также рождает чувство ненависти и презрения. Медведев напомнил, что Сырский был советским офицером, но стал предателем, который нарушил присягу и стал служить нацистам, уничтожая своих близких.

«Пусть земля горит у него под ногами!» — заключил зампредседателя Совбеза.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в видео, размещенном в его Telegram-канале, перечислил требования к новому главнокомандующему ВСУ.

В четверг, 8 февраля, украинский лидер уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность генерала Сырского.

Ранее Медведев предложил Чехии вернуть Судеты Германии.