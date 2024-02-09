Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону

Полный текст интервью Путина Карлсону появился на сайте Кремля

На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Также пресс-служба прикрепила полное видео беседы.

Сам американский журналист опубликовал интервью 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени. Перед началом беседы он записал обращение, где назвал Путина очень умным собеседником. По словам Карлсона, на интервью он потратил порядка пяти часов, из которых два — ждал президента.

Беседу с главой государства интервьюер начал с вопроса о неожиданном ударе США по России. Интервью длилось 2 часа 7 минут и 18 секунд.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что журналист взял интервью у главы РФ 6 февраля. Песков пояснял, что Путин согласился дать интервью именно этому журналисту, потому что его позиция отличается от остальных — она «не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская».

Ранее Путин рассказал, что Соединенные Штаты совершают ошибку исторического масштаба.

Все новости на тему:
Интервью Путина Карлсону
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами