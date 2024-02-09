Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону

На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Также пресс-служба прикрепила полное видео беседы.

Сам американский журналист опубликовал интервью 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени. Перед началом беседы он записал обращение, где назвал Путина очень умным собеседником. По словам Карлсона, на интервью он потратил порядка пяти часов, из которых два — ждал президента.

Беседу с главой государства интервьюер начал с вопроса о неожиданном ударе США по России. Интервью длилось 2 часа 7 минут и 18 секунд.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что журналист взял интервью у главы РФ 6 февраля. Песков пояснял, что Путин согласился дать интервью именно этому журналисту, потому что его позиция отличается от остальных — она «не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская».

Ранее Путин рассказал, что Соединенные Штаты совершают ошибку исторического масштаба.