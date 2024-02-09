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Путин рассказал, в каком случае Россия может ввести войска в Польшу

Путин: Россия не собирается воевать с Польшей, Латвией или другой страной

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tuckercarlson.com

Россия может ввести свои войска в Польшу только если она сама нападет на РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

«[Это может произойти] только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это?» — сказал Путин.

Вопрос касался возможного сценария введения российских войск в Варшаву — может ли президент России представить такой сценарий.

По мнению Путина, распространенные сейчас мнения о том, что у России якобы имеются территориальные претензии на всем Европейском континенте, лишены здравого смысла — ведь начавшаяся в таком случае глобальная война может поставить на грань уничтожения всё человечество.

Президент России заявил, что НАТО пытается запугать население стран-участниц мнимой российской угрозой лишь для того, чтобы «выбить побольше денег из налогоплательщиков» для противостояния с РФ на Украине. По мнению президента, цель этих запугиваний состоит в том, чтобы как можно сильнее ослабить Россию.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

Ранее Путин заявил, что рано или поздно Россия и Украина договорятся.

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Интервью Путина Карлсону
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