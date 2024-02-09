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Путин считает, что Украина решила отказаться от переговоров с РФ по указанию Вашингтона

Путин заявил, что Киев решила отказался от переговоров с Москвой по указанию США

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Jacquelyn Martin/AP

Руководство Украины отказалось от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Российский лидер полагает, что властям США следует самим исправить эту ошибку. Он подчеркнул, что если администрация президента Владимира Зеленского на Украине отказалась от переговоров, то, вероятно, это было сделано по указанию из Вашингтона.

Путин призвал администрацию США отказаться от этого решения, если они видят его неправильным, и найти другое решение, которое не оскорбит никого. Он также отметил, что это неправильное решение было принято не Кремлем, а в Белом доме, поэтому они должны отказаться от него.

Путин подчеркнул, что американские несут ответственность за свои ошибки и должны искать выход из этой ситуации.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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