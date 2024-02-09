Путин заявил об усталости России от жестов доброй воли

Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, заявил, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что, кажется, исчерпала все лимиты. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров», — сказал глава государства.

До этого руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что власти США обсуждают с третьими странами возможность обмена находящихся в России американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в конце марта 2023 года по обвинению в шпионаже. В соответствии с российским законодательством, корреспонденту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Минюсте РФ пожаловались на отбывающих сроки в России иностранцев.