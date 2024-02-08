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В Запорожской области заподозрил Украину в подкупе Рады за закон о мобилизации

Рогов обвинил Украину в подкупе депутатов Рады за поддержку закона о мобилизации

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РИА Новости

Депутатов Верховной рады Украины подкупили за голосование в поддержку законопроекта о мобилизации. С таким заявлением спикер Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«В спешке принимая решение о насильственной мобилизации, Зеленский готов на все», — утверждает он.

По мнению Рогова, раньше власти применяли практику запугивания, но за принятие этого проекта парламентариям заплатили деньги, причем в долларах. Уточняется, что суммы варьировались от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч.

Всем депутатам, отдавшим голос за принятие нового мобилизационного закона, Рогов предрек «лютую народную ненависть», а их «политической карьере — крест».

Общественник считает, что этот законопроект является антиконституционным и нарушает права человека.

Накануне Верховная рада в первом чтении приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. За законопроект проголосовали 329 депутата, против — 12, воздержались 45.

Ранее в Раде обвинили украинские власти в обмане людей из-за ужесточения мобилизации.

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