Бывшего президента Бразилии заподозрили в подготовке госпереворота

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попал под следствие, поскольку подозревается в причастности к попытке государственного переворота, пишет El Pais.

Бывшего главу государства подозревают в подготовке попытки переворота, когда тысячи его сторонников вышли на улицы 8 января 2023 года после победы Лулы да Силвы на президентских выборах.

Болсонару запретили покидать Бразилию, пока продолжается расследование, отмечается в материале. Кроме этого, он также обвиняется в намерении присвоить драгоценности, которые ему подарила королевская семья Саудовской Аравии во время нахождения на должности президента, пишет El Pais.

Ранее бразильский суд лишил бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару права избираться до 2030 года.

«Высший избирательный суд пятью голосами «за» и двумя «против» лишил Болсонару участвовать в выборах до 2030 года», — говорится в сообщении.

На ближайших президентских выборах в 2026 году Болсонару не сможет выставить свою кандидатуру.

До этого Болсонару во время допроса в полиции заявил о своей непричастности к возможной фальсификации данных о его вакцинации против коронавируса.

Ранее в Бразилии спрогнозировали арест экс-президента.