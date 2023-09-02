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В Бразилии спрогнозировали арест экс-президента

The Guardian: задержание экс-президента Бразилии Болсонару лишь вопрос времени

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Adriano Machado/Reuters

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару сталкивается с ростом угрозы его ареста на фоне ювелирного скандала, пишет The Guardian. По информации издания, друзья и враги бывшего политика считают, что его задержание лишь вопрос времени.

«Болсонару и семь его близких соратников, в том числе его жена, были допрошены федеральной полицией по подозрению в растрате и схеме отмывания денег, в рамках которой, по мнению следователей, дорогие подарки от иностранных правительств были контрабандой вывезены из Бразилии во время президентских выборов. Это был пятый раз, когда Болсонару, которому уже запретили баллотироваться на должность до 2030 года, был допрошен с тех пор, как ушел в отставку в январе после своего поражения на выборах от левого Луиса Инасио Лулы да Силвы», — говорится в сообщении.

Ювелирный скандал получил свое название из-за пары бриллиантовых серег стоимостью €3 млн — подарок Саудовской Аравии, — украшение попытались вывезти из Бразилии еще в 2021 году. По данным следствия, удалось увезти из страны усыпанный бриллиантами Rolex и часы Patek Philippe, которые затем были проданы, а деньги переведены Болсонару.

Как отмечает The Guardian, сам экс-президент своей вины не признает, но один из его бывших соратников сотрудничает с полицией. Издание подчеркивает, что помощник Болсонару может пойти на сделку со следствием, что приведет к аресту политика.

Ранее Болсонару обвинили в совершении девяти преступлений.

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