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Надеждин заявил об отказе ЦИК регистрировать его кандидатуру

Надеждин заявил, что ЦИК не допустил его к участию в выборах президента РФ

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия не допустила политика Бориса Надеждина к участию в выборах президента Российской Федерации. Об этом заявил сам политик заявил Reuters.

Также Надеждин сообщил, что его штаб представил ЦИК РФ письменные возражения по итогам проверки подписей.

Утром 8 февраля ЦИК сообщил, что признал недействительными 9147 подписей в поддержку кандидатуры Надеждина. По данным комиссии, из 104 734 представленных политиком подписей было проверено 60 тысяч, недействительными были признаны 9147 подписей.

Как сообщил на заседании ЦИК сообщил член комиссии Андрей Шутов, слова которого приводит РИА Новости, количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей «не является достаточным для регистрации».

5 февраля сообщалось, что Центризбирком РФ нашла 15,348% брака в подписях, которые Надеждин сдал для регистрации кандидатом в президенты РФ.

На следующий день политик направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры до 10 февраля.

Центризбирком частично пошел навстречу Надеждину и согласился перенести заседание по его вопросу на один день — на 8 февраля.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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