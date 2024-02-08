Страны НАТО отказались считать себя воюющими с Россией

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Североатлантического альянса не считают себя воюющими с Российской Федерацией. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Канцлер подчеркнул, что государства НАТО не стремятся к конфронтации с Москвой. Они будут всячески сопротивляться любым попыткам втянуть блок в российско-украинский конфликт, утверждает Шольц.

Также Шольц указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре могут столкнуться с нехваткой оружия и боеприпасов, несмотря на поддержку Запада.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что самой важной задачей для Европы является предотвращение боевых действий между Россией и НАТО, поскольку конфликт будет означать начало третьей мировой войны.

Позже, выступая на Генассамблее ООН, он призвал не допустить перерастания конфликта на Украине и ситуации на Ближнем Востоке в глобальные войны.

Сийярто подчеркнул, что угроза третьей мировой войны никогда не была столь реальна, как сейчас.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.