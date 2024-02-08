Си Цзиньпин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Ильхама Алиева поздравил председатель КНР Си Цзиньпин в связи с переизбранием на должность президента Азербайджана. Текст телеграммы был опубликован государственным информационным агентством АзерТАдж.

«Уверен, что под Вашим руководством Азербайджан достигнет новых свершений во всех начинаниях государственного строительства. На протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения отличаются примерностью и стабильностью своего развития», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на внеочередных выборах главы государства с 92,1% голосов. Депутат азербайджанского парламента и самовыдвиженец Захид Орудж идет на втором месте с 2,2%.

Алиев занимает пост президента уже четвертый срок подряд. До его прихода к власти его отец Гейдар Алиев дважды избирался президентом Азербайджана — в 1993 и 1998 годах.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.