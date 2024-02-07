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Боррель рассказал, в чем сейчас нуждается Украина

Боррель: с начала конфликта ЕС предоставил Украине помощь на €88 млрд

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Киевские власти просят ЕС предоставить дополнительные партии боеприпасов, беспилотников и систем ПВО. Об этом после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Мобилизация дополнительной военной техники ЕС для Украины является моим главным приоритетом. Мы должны сделать больше и сделать это быстрее», — заявил Боррель.

По словам европейского дипломата, с февраля 2022 года ЕС предоставил Украине помощь, которая оценивается в €88 млрд, из которых €60 млрд пошли на гражданские нужды, а €28 млрд — на военные.

Боррель вновь заявил, что ЕС намерен оказывать Украине поддержку «столько, сколько понадобится и во что бы то ни стало».

7 февраля Боррель рассказал, когда Европарламент одобрит выделение Украине €50 млрд.

В тот же день в ЕС призвали Украину к финансовой самостоятельности.

Ранее стало известно, что позиция Германии по фонду помощи Украине может привести к задержке поставок оружия.

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