Гутерриш заявил о худшем расколе в истории Совета Безопасности ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что нынешний раскол в Совете Безопасности ООН является худшим за всю историю. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам генсека, Совбез ООН попал в тупик из-за геополитических разногласий.

«Это не первый случай раскола в Совете. Но этот раз — худший. Нынешняя дисфункция глубже и опаснее», — продолжил Гутерриш.

Он сказал, что во время «холодной войны» хорошо отлаженные механизмы помогали управлять отношениями сверхдержав». В современном же многополярном мире таких механизмов нет, считает генсек. По его мнению, мир «вступил в эпоху хаоса».

«Мы видим результаты: опасный и непредсказуемый беспредел с полной безнаказанностью», — заявил Гутерриш.

Он отметил, что после десятилетий ядерного разоружения страны соревнуются за то, чтобы сделать собственные ядерные арсеналы более быстрыми, точными и скрытными. Новые потенциальные сферы конфликтов и вооружения «разрабатываются вне каких-либо рамок», создавая новые способы уничтожить друг друга, а для человечества — ликвидировать себя, добавил генсек.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ООН и заявил, что международной организации необходима реформа.

Ранее Путин выступил против идеи выхода России из ООН.