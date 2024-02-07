Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Гутерриш заявил о худшем расколе в истории Совета Безопасности ООН

Гутерриш: Совбез ООН попал в тупик из-за худшего за всю историю раскола

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что нынешний раскол в Совете Безопасности ООН является худшим за всю историю. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам генсека, Совбез ООН попал в тупик из-за геополитических разногласий.

«Это не первый случай раскола в Совете. Но этот раз — худший. Нынешняя дисфункция глубже и опаснее», — продолжил Гутерриш.

Он сказал, что во время «холодной войны» хорошо отлаженные механизмы помогали управлять отношениями сверхдержав». В современном же многополярном мире таких механизмов нет, считает генсек. По его мнению, мир «вступил в эпоху хаоса».

«Мы видим результаты: опасный и непредсказуемый беспредел с полной безнаказанностью», — заявил Гутерриш.

Он отметил, что после десятилетий ядерного разоружения страны соревнуются за то, чтобы сделать собственные ядерные арсеналы более быстрыми, точными и скрытными. Новые потенциальные сферы конфликтов и вооружения «разрабатываются вне каких-либо рамок», создавая новые способы уничтожить друг друга, а для человечества — ликвидировать себя, добавил генсек.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ООН и заявил, что международной организации необходима реформа.

Ранее Путин выступил против идеи выхода России из ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами