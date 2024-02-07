МИД: жаль, что РФ недоступна информация о расследованиях атаки на «Северные потоки»

Россия с сожалением отмечает невозможность доступа к информации о ходе немецкого, датского и шведского расследований диверсии на «Северных потоках». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

«Мы с сожалением отмечаем, что мы не имеем возможности получить никакой информации от тех стран, которые заявили о собственных расследованиях, как Швеция, Дания, Германия», — сказала Захарова.

Захарова подчеркнула, что эта ситуация является индикатором для России того, что происходит. Она отменила влияние США и желание не раскрывать правду.

7 февраля Захарова также заявила, что решение Швеции прекратить расследование по оводу диверсии «Северных потоках» можно объяснить боязнью раскрыть правду

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что власти Германии по-прежнему заинтересованы в расследовании диверсии на газопроводах.

В сентябре 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северных потоков». Сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах пролегания. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование.

Ранее в Австрии призвали остановить помощь Киеву до итогов расследования по «Северным потокам».