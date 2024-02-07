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Байдену предрекли возмездие от Трампа в случае его возвращения в Белый дом

Экс-юрист Белого дома Кобб: Байдена ждет возмездие от Трампа в случае его победы

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Reuters

Экс-юрист Белого дома Тай Кобб предположил, что действующий президент США Джо Байден может оказаться «под угрозой возмездия» Дональда Трампа в случае, если республиканец вернется в Белый дом. Его слова передает CNN.

«Что ж, я верю, что если Трамп будет избран, президенту Байдену может грозить возмездие», — заявил Кобб.

В то же время он отметил, что у Трампа не будет правовых оснований для реализации подобного развития событий.

Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел заявил, что Джо Байден подорвал авторитет страны. Он отметил, что в течение трех лет внешняя политика Вашингтона определялась нерешительными полумерами и самосдерживанием.

«Байден подорвал наш авторитет и ценность американского слова», — подчеркнул Макконнел, выступая в сенате.

До этого экс-президент США Дональд Трамп предположил, что в результате деятельности нынешнего американского президента Джо Байдена может начаться третья мировая война еще до истечения президентского срока действующего главы американского государства.

Ранее главная конкурентка Трампа проиграла графе «против всех» в Неваде.

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