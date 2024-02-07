Главная конкурентка Трампа проиграла графе «против всех» в Неваде

Имя кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли в бюллетенях на праймериз в штате Невада оказалось менее популярным, чем графа «против всех». Об этом свидетельствуют данные после голосования, сообщает The New York Times.

«Никки Хейли проиграла на предварительных выборах президента республиканской партии в Неваде благодаря варианту «Ни один из этих кандидатов», — пишет издание.

Отмечается, что после обработки 86% голосов Хейли набрала 30%, а графа «против всех» 62,9%.

Как пишет газета, сторонники экс-президента США Дональда Трампа в Неваде, в том числе губернатор Джо Ломбардо, выступали за выбор графы «против всех» в первичном голосовании в знак протеста против Хейли.

До этого Хейли обратилась к Секретной службе за защитой в связи с увеличивающимися угрозами в ее адрес.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В борьбе за кандидатуру от Республиканской партии выдвигаются Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже снялись Майк Пенс, Даг Бергум, Тим Скотт, Крис Кристи, Рон Десантис и Вивек Рамасвами. Нынешний президент США Джо Байден также выразил желание переизбраться от Демократической партии.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.