Посол РФ заявил об отсутствии у КНДР желания начинать войну

КНДР не хочет начала вооруженного конфликта, и ответственность за такое развитие событий целиком и полностью ляжет на США. Об этом заявил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора, слова которого передает ТАСС.

В частности, дипломат обратил внимание на выступление северокорейского лидера Ким Чен Ына на недавней сессии Верховного народного собрания страны. Глава государства подчеркнул, что у КНДР нет причин и намерений делать первый шаг в направлении конфронтации.

«КНДР войны не хочет. Будет 2024 год в Корее мирным, или начнется вооруженный конфликт, целиком и полностью зависит от американцев», — подчеркнул Мацегора.

4 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел встречу с представителями внешнеполитического ведомства Южной Кореи. В ходе переговоров он прокомментировал рост напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.

По словам дипломата, Москва считает провокации Вашингтона главным дестабилизирующим фактором в регионе. В связи с этим Руденко назвал безответственной политику американского руководства.

Ранее в США признались, что не видят признаков прямой агрессии со стороны КНДР.