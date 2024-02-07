Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Посол РФ заявил об отсутствии у КНДР желания начинать войну

Посол РФ Мацегора: КНДР не хочет войны, и ее начало зависит от США

close
100%
Артем Геодакян/РИА Новости

КНДР не хочет начала вооруженного конфликта, и ответственность за такое развитие событий целиком и полностью ляжет на США. Об этом заявил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора, слова которого передает ТАСС.

В частности, дипломат обратил внимание на выступление северокорейского лидера Ким Чен Ына на недавней сессии Верховного народного собрания страны. Глава государства подчеркнул, что у КНДР нет причин и намерений делать первый шаг в направлении конфронтации.

«КНДР войны не хочет. Будет 2024 год в Корее мирным, или начнется вооруженный конфликт, целиком и полностью зависит от американцев», — подчеркнул Мацегора.

4 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел встречу с представителями внешнеполитического ведомства Южной Кореи. В ходе переговоров он прокомментировал рост напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.

По словам дипломата, Москва считает провокации Вашингтона главным дестабилизирующим фактором в регионе. В связи с этим Руденко назвал безответственной политику американского руководства.

Ранее в США признались, что не видят признаков прямой агрессии со стороны КНДР.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами