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В Кремле прокомментировали даты послания президента Федеральному собранию

Песков не исключил, что послание Путина ФС планируется с 23 февраля по 8 марта

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не исключает, что оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию может пройти до середины марта. Об этом он сообщил во время брифинга.

«Мы не можем этого исключать», — ответил Песков.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре своих источника, близких к администрации президента, сообщила, что оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта.

По данным издания, в качестве срока для выступления российского лидера перед парламентом преимущественно обсуждается конец февраля, однако дата может сдвинуться на начало марта.

Как написал «Ъ», итоговое содержание документа на данный момент неизвестно, однако в него, скорее всего, войдут главные смысловые линии, которые Путин уже затрагивал в своих выступлениях. В их числе цели России в специальной военной операции (СВО), «технологический, научный, военный» суверенитет страны, социально-экономическое будущее РФ, а также демография и семейные ценности.

В прошлый раз Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Послание Федеральному собранию является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента РФ стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Оно включает в себя положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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