Сунак заявил, что шокирован диагнозом Карла III

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что был шокирован, узнав о диагностированном раке у короля Карла III. Он выразил надежду, что монарх быстро выздоровеет, поскольку болезнь была обнаружена на ранней стадии, передает Reuters.

«Все наши мысли с ним и его семьей. Вы знаете, к счастью, это было обнаружено заранее», — сказал Сунак.

Он подчеркнул, что был «шокирован и опечален» новостью о болезни.

До этого стало известно, что король Великобритании Карл III будет продолжать встречаться еженедельно с премьер-министром Риши Сунаком во время своего лечения от рака. По информации из Букингемского дворца, несмотря на рекомендации врачей воздерживаться от публичных обязанностей во время лечения, король будет продолжать заниматься государственными делами и работать с документами. Одна из его обязанностей — подписание законов, принятых парламентом. Ежедневно утром Карл III получает документы, требующие его подписи, в красном портфеле.

Ранее Макрон пожелал королю Карлу III выздоровления.