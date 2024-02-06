Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Макрон пожелал королю Карлу III выздоровления

Макрон пожелал королю Великобритании Карлу III скорейшего выздоровления

close
100%
Christophe Ena/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем аккаунте в социальной сети X пожелал британскому монарху Карлу III выздоровления. У короля Великобритании выявлено онкологическое заболевание.

«Желаю Его Величеству королю Карлу III скорейшего выздоровления», — написал французский лидер на английском языке.

При этом Макрон отметил, что французский народ выражает солидарность жителям Великобритании.

До этого стало известно, что король Великобритании Карл III будет продолжать встречаться еженедельно с премьер-министром Риши Сунаком во время своего лечения от рака. По информации из Букингемского дворца, несмотря на рекомендации врачей воздерживаться от публичных обязанностей во время лечения, король будет продолжать заниматься государственными делами и работать с документами. Одна из его обязанностей — подписание законов, принятых парламентом. Ежедневно утром Карл III получает документы, требующие его подписи, в красном портфеле.

Ранее был назван самый непопулярный член британской королевской семьи.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами