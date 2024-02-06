Макрон пожелал королю Карлу III выздоровления

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем аккаунте в социальной сети X пожелал британскому монарху Карлу III выздоровления. У короля Великобритании выявлено онкологическое заболевание.

«Желаю Его Величеству королю Карлу III скорейшего выздоровления», — написал французский лидер на английском языке.

При этом Макрон отметил, что французский народ выражает солидарность жителям Великобритании.

До этого стало известно, что король Великобритании Карл III будет продолжать встречаться еженедельно с премьер-министром Риши Сунаком во время своего лечения от рака. По информации из Букингемского дворца, несмотря на рекомендации врачей воздерживаться от публичных обязанностей во время лечения, король будет продолжать заниматься государственными делами и работать с документами. Одна из его обязанностей — подписание законов, принятых парламентом. Ежедневно утром Карл III получает документы, требующие его подписи, в красном портфеле.

Ранее был назван самый непопулярный член британской королевской семьи.