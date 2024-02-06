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Машина, в которой мог быть Такер Карлсон, выехала из администрации президента России

Автомобиль, предположительно с Карлсоном, отъехал от администрации президента

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Scott Morgan/Reuters

Машина, на которой по Москве ездил американский журналист Такер Карлсон, предположительно, покинула территорию администрации президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого газета «Известия» опубликовали кадры, на которых черный фургон с американским журналистом якобы отправился в администрацию президента России. Речь идет о черном фургоне, который выехал с охраняемой территории около 18:10, по сообщению РИА Новости. Госномера фургонов были идентичными.

Накануне Telegram-канал Mash написал, что американский журналист Такер Карлсон 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете «Спартак». В сентябре 2023 года сообщалось о возможности интервью Карлсона с Владимиром Путиным.

Ряд СМИ предполагают, что Такер Карлсон собирается взять интервью у президента России Владимира Путина. Журналист свыше 20 лет работает на американском ТВ, занимает жесткую позицию по отношению к мигрантам и меньшинствам, а также открыто критикует руководство Украины. Кто такой Такер Карлсон и почему его приезд в Россию называют «предательством», в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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