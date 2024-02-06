Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Названы сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию

«Ъ»: Путин выступит с посланием парламенту в конце февраля — начале марта

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию запланировано на период между 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По данным издания, в качестве срока для выступления российского лидера перед парламентом преимущественно обсуждается конец февраля, однако дата может сдвинуться на начало марта.

Как пишет «Ъ», итоговое содержание документа на данный момент неизвестно, однако в него, скорее всего, войдут главные смысловые линии, которые Путин уже затрагивал в своих выступлениях. В их числе цели России в специальной военной операции (СВО), «технологический, научный, военный» суверенитет страны, социально-экономическое будущее РФ, а также демография и семейные ценности.

2 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к посланию президента России Федеральному собранию уже ведется, и о дате оглашения будет сказано позднее.

В прошлый раз Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Послание Федеральному собранию является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента РФ стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Оно включает в себя положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

Федеральное собрание Российской Федерации начало работать 11 января 1994 года. Согласно Конституции РФ, оно является представительным и законодательным органом страны. Парламент состоит из двух палат — Совета федерации (верхняя) и Государственной думы (нижняя).

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами