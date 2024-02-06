Названы сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию

Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию запланировано на период между 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По данным издания, в качестве срока для выступления российского лидера перед парламентом преимущественно обсуждается конец февраля, однако дата может сдвинуться на начало марта.

Как пишет «Ъ», итоговое содержание документа на данный момент неизвестно, однако в него, скорее всего, войдут главные смысловые линии, которые Путин уже затрагивал в своих выступлениях. В их числе цели России в специальной военной операции (СВО), «технологический, научный, военный» суверенитет страны, социально-экономическое будущее РФ, а также демография и семейные ценности.

2 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к посланию президента России Федеральному собранию уже ведется, и о дате оглашения будет сказано позднее.

В прошлый раз Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Послание Федеральному собранию является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента РФ стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Оно включает в себя положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

Федеральное собрание Российской Федерации начало работать 11 января 1994 года. Согласно Конституции РФ, оно является представительным и законодательным органом страны. Парламент состоит из двух палат — Совета федерации (верхняя) и Государственной думы (нижняя).

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