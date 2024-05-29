Двое студентов похитили сверстника и вымогали у него деньги, угрожая пистолетом

В Красносельском районе Петербурга двое молодых людей затолкали в машину и похитили 19-летнего молодого человека. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворе дома по улице Десантников, двое неизвестных напали на 19-летнего юношу, насильно затолкали его в автомобиль и отвезли в другой район города. Злоумышленники, угрожая пистолетом, избили студента, отобрали у него 50 тысяч рублей, выбросили юношу из машины и скрылись.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у него диагностированы закрытая травма живота, ссадины ног и ушиб мягких тканей головы. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Спустя несколько дней подозреваемых в нападении удалось задержать. В совершении преступления подозревают двух студентов колледжа, молодые люди помещены в изолятор временного содержания.

До этого сообщалось, что в Батайске трое мужчин похитили подростка и требовали у его родных 250 тысяч рублей. Злоумышленники насильно посадили в машину 17-летнего жителя Батайска, вывезли его за город и угрожали, они вышли на связь с родственниками похищенного и потребовали 250 тысяч рублей выкупа. Семья юноши перевела ему на банковскую карту деньги, похитители вывезли молодого человека в Ростов-на-Дону, где сняли с карты все полученные от родственников средства и отпустили юношу. Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу, им может грозить длительный срок заключения.

Ранее в Ярославле женщину подозревают в похищении ребенка с детской площадки.