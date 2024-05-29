Челябинца осудили на 13 лет за государственную измену

Мужчину из Челябинска осудили на 13 лет за госизмену в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным в госизмене и оправдании терроризма. Сообщается, что челябинец оказывал помощь украинским спецслужбам и тем самым совершал деятельность, направленную против безопасности России. Осужденный размещал в интернете материалы с призывами к российским солдатам сдаться в плен, а также к совершению террористического акта.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей с ограничением свободы на один год. Ему также запретили на протяжении трех лет администрировать сайты и каналы в интернете.

Ранее россиянин получил 12 лет колонии за фотографии промышленного объекта.