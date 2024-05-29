Эксперт оценил вероятность массового сокрытия доходов при новой системе налогообложения

Массового ухода доходов в тень после перехода на прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ) в России не произойдет, уверен директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Сейчас при новом уровне цифровизации вряд ли такое возможно массово. К тому же мы понимаем, что есть ограниченность на вывод капитала за границу», — отметил экономист.

Накануне министерство финансов РФ внесло в правительство проект изменения налоговой системы. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

До этого в Минфине назвали сумму дополнительных доходов бюджета от налоговых изменений. Сумма оценивается в 2,6 трлн рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов назвал цель изменения налоговой системы.