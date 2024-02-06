В Госдепе грубо ответили на вопрос о причастности ВСУ к теракту с Ил-76

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель грубо отреагировал на вопрос корреспондента Sputnik о возможности расследования Вашингтоном теракта украинских войск против российского Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ходе брифинга Патель отказался прямо отвечать на вопрос журналиста, а затем поинтересовался у него, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах».

Представитель Госдепа также отказался комментировать сам теракт, заявив, что позволит говорить о нем партнерам на Украине.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

В Минобороны РФ уточняли, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными украинскими Вооруженными силами из Харьковской области.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ходе расследования крушения Ил-76.