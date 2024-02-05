Маск не поддержал призыв не впускать Такера Карлсона в США после поездки в РФ

Американский миллиардер Илон Маск не поддержал призывы запретить журналисту Такеру Карлсону въезд в США, если тот возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Его ответ опубликован под постом журналиста Брайана Крассенштейна в соцсети X.

На фоне появившейся информации о поездке журналиста в Россию конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от мысли, что Карлсон может взять интервью у Путина.

В свою очередь, Крассенштейн, комментируя слова Грин, написал , что если бы людям, делающим такие призывы, были действительно важны свободы, то таких призывов не было бы. Он напомнил, что журналисты из США многие годы берут интервью у любых публичных личностей, в том числе тех, чьи взгляды могут отличаться от их собственных.

«Я согласен», — прокомментировал Маск пост Крассенштейна.

Такера Карлсона заметили в российской столице 3 февраля. Сообщалось, что он посетил Большой театр и оценил балет «Спартак». Впоследствии его увидели завтракающим в одном из московских отелей. Предполагается, что Карлсон мог приехать в Россию, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина, так как журналист еще в прошлом году публично высказывал такое желание.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

В США Такер Карлсон известен своим провокационными высказываниями. Например, в январе он заявлял, что помощь Соединенных Штатов властям Украины сотрет с лица Земли эту страну.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о готовности организовать прием Такера Карлсона.